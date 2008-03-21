Житло на вторинному ринку Києва в березні може подорожчати

Зростання середньої вартості житла на вторинному ринку Києва в березні ц.р. може становити 1,5-2%, порівняно з лютим ц.р.

Такий прогноз УНІАН зробили в консалтинговій компанії «Канзас» (м.Київ).

У компанії відзначають, що середня вартість житла на вторинному ринку Києва за лютий виросла на 1,6% - до 2570 дол. за 1 кв.м.

Індекс цінового очікування становить 1,6%, індекс дохідності за лютий становив 2,7%, його зниження за місяць – 0,1%.

Аналітики компанії вважають, що однією з найбільш вірогідних причин чергового витка зростання цін на житло можна назвати девальвацію долара. Знецінення долара США, а саме в цій валюті учасники ринку історично звикли обчислювати вартість нерухомості, виливається в зростання цін.

При цьому продавці стосовно вторинного житла часто відштовхуються від актуальних цін забудовників на житло такого самого рівня і місцерозташування. Первинні квартири також ростуть у ціні приблизно такими ж темпами, як «вторинні».

Водночас, забудовники пояснюють зростання цін подорожчанням будматеріалів і енергоносіїв, збільшенням витрат на придбання і освоєння земельних ділянок. Крім того, зросли ризики будівельних компаній, які працюють у столиці, що обумовлене непрозорою політикою чинної столичної влади. Крім того, рішенням Київради порівняно недавно були збільшені розміри пайової участі інвесторів житлових проектів у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

«Затишшя на ринку Києва впродовж усього минулого 2007 року можна трактувати як досягнення цінами певної купівельної межі. На тлі політичної кризи продавці і покупці вичікували і звикали до нового рівня цін. Кількість операцій суттєво знизилась. Таким чином, ситуація близька до тієї, яку можна назвати передкризовою. Проте ця ситуація, за оцінками різних фахівців, може тривати один – два роки», - наголошується у звіті компанії.

За даними компанії, в лютому максимальна вартість квадратного метра була відмічена в Печерському районі і становила 17 284 дол./кв.м, мінімальна - в Деснянському районі – 1936 дол./кв.м.

За минулий місяць середня вартість ціни за квадратний метр в Печерському районі значно зросла і на сьогодні перевищує 6000 дол./кв.м

У діапазоні цін до 3000 дол./кв.м розташовані квартири в спальних районах столиці: Дарницькому, Деснянському, Дніпровському і Святошинському.

Середня вартість квадратного метра житла в Голосіївському, Оболонському, Подільському і Солом’янському районах - у межах від 3000 до 4000 дол./кв.м.

Як зазначається у звіті компанії, максимальне збільшення середньої вартості квадратного метра житла на вторинному ринку столиці за лютий по відношенню до січня ц.г. було відмічено в Печерському районі - 6,94%, Подільському – 5,03%, Святошинському – 5,51% і Шевченківському - 5, 41%.

Темпи зростання в Голосіївському і в Дніпровському районах становили 3,24% і 2,21% за місяць. Ціни в Деснянському і в Дарницькому районах так само зросли на 1,05% і 1,38%, відповідно.

Практично не змінилися ціни на квартири в Оболонському і Солом’янському районах, де зниження вартості квадратного метра становило, відповідно, 0,03%, 0,14%.

Індекс цінового очікування вторинної житлової нерухомості Києва за минулий тиждень виріс до плюс 0,8%. Поточне значення індексу цінового очікування дає підстави передбачати подальше підвищення цін на житлову нерухомість Києва, вважають експерти.

Значення індексу дохідності вторинного житла за лютий цього року становило 2,7%.

Експерти відзначають, що індекс дохідності вторинного київського житла в лютому 2008 року був у 3,1 раза більший від середньозваженої ставки дохідності з довгострокових банківських депозитів (у січні 2008 року - 10,3%), що робить вкладення коштів у нерухомість прибутковішим.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія "Канзас" займається аналізом ринку нерухомості Києва та інших крупних міст України. Зараз у базі даних, на підставі якої будуються графіки індексів Києва з 2005 року, налічується 241 тис. оголошень про продаж квартир.