Луценко каже, що оцінюватиме начальника ДАІ «не за пальцями чи жестами»

Міністерство внутрішніх справ планує у квітні проаналізувати діяльність Сергія КОЛОМІЙЦЯ на посаді начальника Департаменту ДАІ МВС України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№ 54 від 21 березня 2008 року).

“У ситуації з КОЖЕЮ (заступника начальника спецпідрозділу ДАІ «Кобра» Олексія КОЖУ звільнено за інцидент зі спікером ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ – УНІАН) КОЛОМІЙЦЯ нема за що зняти. Отже, наказом міністра його відновлено на посаді начальника Департаменту ДАІ, і вже у квітні ми оцінимо його діяльність як керівника цього підрозділу. За якими параметрами? Не за пальцями чи жестами, а за станом аварійності на дорогах і реєстраційної дисципліни у МРЕВ. На жаль, зараз ситуація із ДТП на дорогах погіршується, і, якщо КОЛОМІЄЦЬ не наведе порядок, будемо приймати відповідне рішення. Впевнений, що влада має бути строгою, але справедливою”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр також наголосив, що О.КОЖУ звільнено за дискредитацію органів внутрішніх справ, а не через порушення правил дорожнього руху. “З’ясовано, що полковник Олексій КОЖА, використовуючи свої службові повноваження, примушував підлеглих неправдиво свідчити про інцидент зі спікером ЯЦЕНЮКОМ, подавав керівництву ДАІ неправдиві документи, а також проявляв нещирість під час службового розслідування. І тому він звільнений саме за дискредитацію органів внутрішніх справ, а не через порушення правил дорожнього руху. Звільнено також двох підлеглих КОЖІ, які намагалися його прикрити під тиском, а також начальника «Кобри» і заступника начальника ДАІ, які не приділили належної уваги під час розслідування цього інциденту, а відтак покривали КОЖУ”, - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зобов`язав начальника Департаменту ДАІ МВС України С.КОЛОМІЙЦЯ, начальника спецпідрозділу ДАІ «Кобра» і його заступника О.КОЖУ написати заяви про звільнення з посад.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив на колегії МВС України після того, як спікер парламенту А.ЯЦЕНЮК поінформував про один з випадків на дорозі, свідком якого він став особисто.

19 лютого Ю.ЛУЦЕНКО тимчасово відсторонив від виконання службових обов’язків С.КОЛОМІЙЦЯ до закінчення службового розслідування за фактом інциденту за участю А.ЯЦЕНЮКА.

Між тим С.КОЛОМІЄЦЬ написав рапорт про відставку з аргументами, що не може залишатися на посаді через недовіру, висловлену йому Президентом.