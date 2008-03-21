Луценко грозиться загнати проституцію у підпілля

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО попереджає рекламістів інтимних послуг про неприємності та обіцяє “загнати проституцію у підпілля”.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в інтерв’ю, оприлюдненому сьогодні у газеті “Україна молода” (№ 54 від 21 березня 2008 року).

“Хвилює суспільство і питання з порнографією чи проституцією. Розумію, що перемогти це явище неможливо. Але миритися з відкритою рекламою платних сексуальних послуг у ЗМІ, Інтернеті, на бігбордах і телебаченні не маю права. Що маю робити? Моя позиція проста: я хочу, аби проституція була загнана в підпілля й не хизувалася своєю безкарністю. Для цього міліція знає, що робити. В цьому випадку не розкриватиму наших оперативних можливостей, але всі, хто зловживатиме відкритою рекламою інтимних послуг, дуже скоро матиме неприємності. Ми їх однозначно заженемо в підпілля. Щодо дитячої порнографії та проституції - будемо діяти ще жорсткіше”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр також повідомив, що на Донеччині звільнено з посад низку керівників міліції за спроби приховати злочин серійного педофіла. “Не реєстрували заяви потерпілих, відмовляли, робили вигляд, що це випадковість, не помічаючи один і той самий почерк - маніяк ґвалтував дітей, вколюючи їм медичний препарат. Почали тотально відпрацьовувати Донеччину в пошуках цього негідника, і виявляється, що вся область просякнута педофілією! Виявили кубла педофілів у дитячих інтернатах, низку порностудій, порноклубів із неповнолітніми, зйомки в режимі он–лайн із дітьми, що імітують секс для іноземних замовників. Тому будемо посилювати відповідні служби і вживати превентивних заходів”, - пояснив він.