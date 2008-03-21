У Запоріжжі розпочалися збори акціонерів ”Дніпроенерго”

Про це УНІАН повідомив представник ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнес-Інвест» Олександр ВИННИЧЕНКО ("Бізнес-Інвест" є міноритарним акціонером ВАТ «Дніпроенерго»).

За його словами, до участі в зборах акціонерів реєструвалися представники НАК «Енергетична компанія України», котра володіє 76% акцій енергогенеруючої компанії.

На порядку денному зборів акціонерів «Дніпроенерго», призначених на сьогодні, містяться питання, пов`язані зі зміною реєстратора товариства, внесенням змін до статуту товариства, а також питань делегування окремих повноважень зборів акціонерів Наглядовій раді товариства. До порядку денного були внесені також додаткові питання: відкликання та обрання членів Наглядової ради товариства, Ревізійної комісії, а також голови і членів Правління ВАТ «Дніпроенерго».

Як повідомляв УНІАН, учора на сайті ВАТ «Дніпроенерго» було обнародуване офіційне повідомлення про перенесення зборів акціонерів, запланованих на 21 березня. Цього року це вже друге за ліком перенесення зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго». У січні компанія перенесла на 21 березня дату проведення загальних зборів акціонерів, призначених спочатку на 14, а потім на 28 січня.

Акціонери «Дніпроенерго» на зборах 27 серпня 2007 року вирішили збільшити статутний фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тис. грн. у зв`язку з приєднанням до товариства ТОВ «Інвестиційне товариство» (входить у ДТЕК). Збільшення СФ передбачалося провести шляхом додаткового випуску 2 млн. 43 тис. 434 простих іменних акцій номіналом 25 грн.

В результаті цієї додаткової емісії ВАТ «Донецька паливно-енергетична компанія» (ДТЕК) має консолідувати 44,279% акцій ВАТ «Дніпроенерго». Проте досі відповідні зміни не внесені до реєстру акціонерів “Дніпроенерго”.

Це рішення зборів акціонерів про збільшення СФ оскаржило ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнес-Інвест (міноритарний акціонер генкомпанії), яке порахувало, що його інтереси були порушені. Представники нинішнього уряду під час торішньої передвиборної кампанії також не раз заявляли, що при проведенні додаткової емісії на “Дніпроенерго” були порушені інтереси держави, і рішення зборів акціонерів необхідно переглянути.

21 грудня 2007 року Запорізький апеляційний господарський суд визнав недійсними всі рішення зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 року, зокрема і про збільшення статутного фонду.

Протилежна сторона оскаржила це рішення суду. І 25 січня 2008 року ВГСУ своєю ухвалою скасував рішення Запорізького апеляційного госпсуду, яким визнавалося незаконним збільшення СФ «Дніпроенерго».

Наприкінці січня 2008 року ТОВ ДІК «Бізнес-Інвест» оскаржила у Верховному суді України постанову ВГСУ від 25 січня ц.р., яка підтверджувала законність збільшення СФ «Дніпроенерго».

Верховний суд України спочатку призначив розгляд касації “Бізнес-Інвеста” на 19 лютого ц.р., проте засідання вже кілька разів переносилося.

4 березня колегія суддів Господарської палати ВСУ прийняла рішення перенести розгляд касації ВАТ “Бізнес-Інвест” на 8 квітня.

Довідка УНІАН. ВАТ "Дніпроенерго" - провідна енергогенеруюча компанія в Україні. Основний вид діяльності - виробництво електричної і теплової енергії. Компанія зареєстрована 14 липня 1995 р.

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8185 МВт (29,2% встановленої потужності всіх ТЕС України). Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВт.

До збільшення статутний фонд «Дніпроенерго» становив 98 млн. 99,95 тис. грн. Державі в особі НАК «Енергетична компанія України» належало 76,04% акцій компанії. Після додаткової емисії держпакет може скласти не менше 50%+1 акція.