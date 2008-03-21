Вилучені 1,5 кг героїну виявилися... порошком для вогнегасника

Вилучені на українському кордоні у громадянина Молдови нібито 1,5 кг героїну виявилися порошком для вогнегасника.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

Як нагадують в ДМСУ, днями було розповсюджено інформацію, що у митному посту „Грем’яч” (Чернігівська область) у громадянина Молдови, який транзитом через Україну перевозив овочі, було виявлено неробочий вогнегасник з порошком блакитного кольору.

Експрес-тест з перевірки вмісту вогнегасника попередньо показав, що виявлена речовина є героїном.

Між тим хімічна експертиза, що була проведена пізніше, показала, що в цій порошкоподібній речовині наркотичних засобів та психотропних речовин немає.