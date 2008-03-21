Для розслідування резонансних злочинів потрібен спецпрокурор?

Голова підкомітету парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир МОЙСИК виступає за створення в органах прокуратури посади спеціального прокурора для розслідування резонансних злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у своєму виступі на парламентських слуханнях.

Як додав В.МОЙСИК, посада спеціального прокурора існує у багатьох країнах.

Також депутат під час виступу висловив переконання, що органи прокуратури, аби уникнути впливу на них, не повинні належати до будь-якої гілки влади.

«Якщо прокуратура належатиме до тієї чи іншої гілки влади, у нас немає гарантії, що вона не буде використовуватися тією політичною силою, яка була причетна до створення цієї гілки влади», - сказав В.МОЙСИК.

При цьому він заявив про необхідність "на законодавчому рівні максимально забезпечити незалежність прокуратури від політичного впливу».