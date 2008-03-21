Для розслідування резонансних злочинів потрібен спецпрокурор?
Аргументи голови профільного підкомітету
Голова підкомітету парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир МОЙСИК виступає за створення в органах прокуратури посади спеціального прокурора для розслідування резонансних злочинів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у своєму виступі на парламентських слуханнях.
Як додав В.МОЙСИК, посада спеціального прокурора існує у багатьох країнах.
Також депутат під час виступу висловив переконання, що органи прокуратури, аби уникнути впливу на них, не повинні належати до будь-якої гілки влади.
«Якщо прокуратура належатиме до тієї чи іншої гілки влади, у нас немає гарантії, що вона не буде використовуватися тією політичною силою, яка була причетна до створення цієї гілки влади», - сказав В.МОЙСИК.
При цьому він заявив про необхідність "на законодавчому рівні максимально забезпечити незалежність прокуратури від політичного впливу».