Валютний ринок України лихоманитиме до квітня?

Банкіри вважають, що на готівковому валютному ринку України зараз переважають ажіотажні настрої. Це стосується як американського долара, так і єдиної європейської валюти.

Банкіри сьогодні відзначають підвищений попит на євро, незважаючи на те, що на міжнародних ринках останніми днями його позиції щодо долара ослабилися.

«Міжнародний ринок впливає на наш готівковий ринок опосередковано. Це наша ситуація, українська. Світовий ринок змінюється, а у нас нічого не міняється. Ажіотаж як був, так і залишився», - сказав в інтерв`ю УНІАН радник голови правління «Укргазбанку» Олександр ОХРИМЕНКО.

Експерти єдині в думці щодо перспективи зниження в Україні готівкового курсу долара до кінця кварталу. У деяких регіонах вони прогнозують зміцнення української національної валюти до 4,5 грн. за 1 дол., хоча цей курс вони називають спекулятивним, а економічно обгрунтованим - на рівні 4,9 грн. за 1 дол.

Банкіри констатують дефіцит гривневих ресурсів у банківській системі України. Для їх поповнення банки активно реалізують долари, що створює ситуацію надмірної пропозиції на ринку. «Зараз немає покупців на долар, а Нацбанк поки утримується від підтримки американської валюти», - сказав директор департаменту казначейства «БМ Банку» Тарас КИЯК.

При цьому експерти вважають, що НБУ не допустить надмірного зниження американської валюти по відношенню до гривні, і утримуватиме курс у рамках раніше оголошеного коридору.

Стабілізація ситуації на валютному ринку України прогнозується тільки в квітні.