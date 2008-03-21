Ющенко наполягає, щоб у бюджеті була врахована компенсація Нафтогазові

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на тому, щоб у бюджеті на 2008 рік уряд врахував компенсацію НАК «Нафтогаз України» за вартістю газу, відпущеного підприємствам теплокомуненерго в 2006-2007 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Без цього, на мою думку, фактично буде неможливо збалансувати бюджет НАК «Нафтогаз України», і у нас можуть виникнути досить складні переговори з кредиторами, які досі не одержали аудиторського звіту «Нафтогазу» за минулий рік», - сказав він.

При цьому О.ШЛАПАК нагадав, що існує рішення Ради нацбезпеки та оборони, згідно з яким протягом двох тижнів уряд мав прийняти збалансований фінансовий план НАК «Нафтогаз України».

Крім того, Президент наполягає на тому, щоб уряд у бюджеті на поточний рік збільшив фінансування Збройних Сил, підкреслив О.ШЛАПАК.

«Президент наполягає на тому, щоб грошове забезпечення армії і СБУ відповідало рішенням, які приймав сам уряд. Якщо я не помиляюся, уряд у листопаді минулого року прийняв постанову, в якій зафіксував нові ставки фінансового утримання військовослужбовців», - зазначив О.ШЛАПАК.

Також Президент наполягає на тому, щоб інакше була прописана стаття про державні гарантії «Укравтодору». «На превеликий жаль, стаття, котра зараз прописана в бюджеті, не дає «Укравтодору» залучити ресурси, необхідні для побудови інфраструктури під Євро-2012», - підкреслив О.ШЛАПАК.

Також він зазначив, що в Президента є ще ряд дрібних зауважень, які стосуються продажу землі на аукціонах, податкових нововведень, перевірок підприємств.

«Сподіваюся, що найближчим часом спільно з урядом і парламентом ми істотно просунемося в питанні зміни бюджету», - підкреслив О.ШЛАПАК.

У 2008 році Кабінет міністрів зберіг граничний рівень цін на газ для підприємств ТКЕ на рівні 2007 року – 686 грн. за тис. куб. м (з тарифом на транспортування, ПДВ і цільовою надбавкою), з урахуванням компенсації НАК «Нафтогаз України» з державного бюджету різниці в цінах на природний газ і витрат на його реалізацію.

Нагадаємо, В.ЮЩЕНКО просив Кабмін передбачити в бюджеті, відповідно до рішення РНБО від 1 лютого 2008 року, додатково, щонайменше, 5 млрд. грн. для покриття збитків НАК "Нафтогаз України" від реалізації природного газу в першому півріччі 2006 року за заниженими тарифами, а також від реалізації газу підприємствам теплокомуненерго в IV кварталі 2007 року і в 2008 році.