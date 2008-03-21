Експерт: ситуація на ринку нафтопродуктів України є передкризовою

Провідні українські експерти з питань паливно-енергетичного комплексу вважають, що спроби уряду адміністративними методами впливати на ринок нафтопродуктів призведуть до підвищення цін і дефіциту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Українського інституту енергетичних досліджень Костянтин БОРОДІН сьогодні на прес-конференції в Києві.

Так, за його словами, на сьогодні «ситуація на ринку нафтопродуктів України є передкризовою».

Як приклад адміністративного впливу на ринок К.БОРОДІН назвав скасування в січні поточного року режиму сплати ПДВ векселями при імпорті нафти. «На сьогоднішній день заборгованість уряду перед нафтопереробними заводами з повернення ПДВ перевищує 1 млрд. грн. Водночас, відміна можливості сплати ПДВ векселями при імпорті нафти призводить до того, що заводи вимушені залучати кредитні кошти й власні обігові кошти на сплату цих податків, не одержуючи повернення при експорті. Це закладає прямий - від 5 до 7% - вплив на подорожчання нафтопродуктів, вироблюваних в країні… Цей крок уряду був здійснений без узгодження з нафтовиками…», - зазначив він.

Також К.БОРОДІН зазначив відсутність будь-якої роботи з боку уряду із створення стабілізаційного фонду нафтопродуктів. «Уряд уперше турбувався створенням стабілізаційного фонду тільки 4 березня… тоді як він, за логікою, повинен формуватися в грудні-січні, коли ціни на нафту й нафтопродукти нижчі», - додав експерт.

«Якщо така політика уряду не припиниться, то нафтотрейдери й далі знижуватимуть запаси нафтопродуктів, побоюючись подальшої «продрозверстки», яка вже була в 2005 році. І це призведе не до дорожчання ціни, яка на сьогодні відстає від європейської тенденції, а призведе до повномасштабної кризи на ринку нафтопродуктів», - сказав К.БОРОДІН.

Як повідомляв УНІАН, в кількох регіонах України ціна бензину досягла позначки 6 грн. літр, зокрема, в Криму, Дніпропетровську тощо.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в ситуації зі зростанням цін на бензин повинні розібратися Антимонопольний комітет і Генеральна прокуратура.

Вона підкреслювала, що в Україні приватизовано всі нафтопереробні заводи, АЗС також перебувають у приватних руках. Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль, що донині не призначено нового керівника Антимонопольного комітету, «який міг би розібратися з монопольними явищами на цьому ринку».

19 березня міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН заявив, що уряд має намір підписати з нафтотрейдерами меморандум про формування ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку.