Командир спецназу розповів, хто й у кого стріляв на Майдані 18-20 лютого 2014 року

Це інтерв'ю було підготоване практично по «гарячих слідах», у березні 2014 року, для останнього номера газети «КомерсантЪ-Украина», який так і не вийшов у світ, сьогодні видання Апостоф вирішило опублікувати його на честь річниці тих трагічних подій.

Зокрема Стрельченко розповів, що 18 лютого в його загону вже була чітка інформація про те, що у протестувальників є вогнепальна зброя, тому для контролю за їх пересуванням на барикадах на вулиці Грушевського виставили групу спостереження. Близько 9.00 в урядовому кварталі почалися переміщення протестувальників і ситуація почала швидко виходити з-під контролю.

Однак, за словами командира загону "Омеги", його бійці не брали участі у розстрілі протестувальників на Майдані Незалежності і прилеглих вулицях, не дивлячись на кілька випадків стрілянини з боку мітингувальників.

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"Більшість позицій, з яких розстрілювали мітингувальників та міліціонерів, були розташовані у вікнах готелю, що виходять на Майдан Незалежності, Жовтневий палац, Кінопалац і початок вулиці Інститутської. На викладених в інтернеті відео видно, що стрілянина часто велася у фланг і тил протестувальникам. Так була розстріляна група, що сховалася за кам'яним парапетом на Інститутській. На відео видно, що люди падають обличчям у напрямку руху, що свідчить про стрільбу в них ззаду. Це явно стріляли не з нашого боку", - розповів він, зокрема, зазначивши, що не поінформований про участь інших підрозділів. Снайперами, на його думку, безсумнівно були професіонали з бойовим досвідом.

Також Стрельченко розповів про реакцію бійців на політичні рішення 20-21 лютого.

"Вранці ми дізналися з інтернету, що між президентом Віктором Януковичем та опозицією почалися переговори, що прийняте рішення про виведення військ із Києва. Однак нам наказів ніхто не віддавав. Незрозуміло було, що робити. Начальство просто не відповідало на мої телефонні дзвінки... Загальна думка бійців була такою, що нас просто зрадили. Ми почекали, поки виїдуть всі бійці ВВ, і вирушили на свою базу", - пояснив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що, колишній комендант Майдану, перший віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій розповів, що на останньому етапі Майдану було помітно, що починає діяти третя сила, можливо, це були російські спецслужби.