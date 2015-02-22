Яценюк про теракт у Харкові: "сьогодні нам нанесли черговий підступний удар"

«Сьогодні нам нанесли черговий підступний удар. Саме так і діють терористи. Мерзотники, які вбили наших співгромадян під час мирного маршу в Харкові, цілилися у нашу гідність і нашу пам’ять», - наголосив прем’єр.

Він зазначив, що терористи обрали святий для нас день, коли Україна вшановує Героїв Небесної сотні.

«Але ми не злякаємося і не відступимо ані від нашої мети, ані від наших цінностей. Ми згуртуємося, ми станемо сильнішими, ми переможемо», - запевнив Яценюк.

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«Моє глибоке співчуття родинам загиблих і поранених. Вічна пам’ять полеглим. Герої не вмирають», - підкреслив голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, вибух стався сьогодні в Харкові під час мирної ходи в пам`ять про загиблих героїв ”Небесної сотні” та учасників АТО. Загинуло двоє і 10 осіб поранено.

У Харкові введено найвищий рівень терористичної загрози. СБУ разом із МВС розпочали антитерористичну операцію ”в результаті якої вже затримано 4 учасники підриву та вилучена зброя, зокрема гранатомет”.