8 постраждалих внаслідок теракту в Харкові знаходяться в лікарнях

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника Харківського міського голови Світлану Горбунову-Рубан.

За її відомостями, на цей час один постраждалий знаходиться в лікарні швидкої та невідкладної допомоги (його стан – стабільно важкий), п’ятеро постраждалих – у міській лікарні №25, один – у міській лікарні №17, ще один – обласній дитячій лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу, всіма ліками вони забезпечені.

Заступник мера додала, що один з потерпілих, який після вибуху був доставлений в міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова, вже виписався.

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Горбунова-Рубан запевнила, що всі постраждалі, що проходять лікування у лікарнях міста, почувають себе задовільно.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля харківського Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, внаслідок якого на місці загинули 2 людини – підполковник міліції Вадим Рибальченко та громадський активіст Ігор Толмачов. Крім цього, у лікарні 23 та 24 лютого від отриманих поранень померли 15-річний Данил Дідик та 18-річний Микола Мельничук.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 ККУ (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). Триває слідство.

24 лютого президент України Петро Порошенко нагородив Толмачова орденом «За мужність» ІІ ступеня посмертно.