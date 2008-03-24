Поїзд «Сімферополь-Львів» переїхав чоловіка

У Криму швидкий поїзд №86 «Сімферополь-Львів» збив на смерть чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні на залізничній станції "Елеваторна". Повідомлення про це надійшло до рятувальників від медиків.

«Швидким поїздом №86 «Сімферополь-Львів» було збито чоловіка, 1967 року народження, який проживає в Красногвардійському районі Криму», - говориться в повідомленні МНС. В результаті нещасного випадку чоловік одержав травми, несумісні з життям.