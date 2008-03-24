Ющенку не подобається, як Тимошенко вертає ПДВ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розкритикував дії уряду у сфері адміністрування податку на додану вартість (ПДВ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося на традиційній щотижневій зустрічі Президента із головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

У зустрічі також взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО, голови депутатських фракцій Блоків Юлії Тимошенко та «Наша Україна - Народна Самооборона» Іван КИРИЛЕНКО та В`ячеслав КИРИЛЕНКО, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, перший заступник глави Секретаріату Президента України - представник Президента у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.

Під час зустрічі було обговорено ситуацію у сфері бюджетного відшкодування ПДВ та застосування податкових векселів у рахунок сплати податку на додану вартість під час імпорту товарів. Підтримуючи необхідність обмеження застосування податкових векселів, В.ЮЩЕНКО вважає за необхідне звернути увагу на окремі проблемні питання, пов`язані зі скасуванням векселів. Насамперед, йдеться про те, що такий захід не має однозначних законодавчих підстав. По-друге, з метою оцінки наслідків скасування податкових векселів для економіки в цілому необхідно здійснити грунтовний аналіз господарських операцій, стимулювання яких скасовано. По-третє, скасування вексельної форми сплати податку відбулося до врегулювання проблем із несвоєчасним відшкодуванням ПДВ, що призвело до вимивання обігових коштів експортерів, які працюють з використанням імпортної сировини та матеріалів. У зв`язку з цим глава держави вважає, що, приймаючи рішення про скасування податкових векселів, уряд повинен безумовно виконувати вимоги законодавства в частині додержання термінів бюджетного відшкодування ПДВ.

Як зазначив під час зустрічі О.ШЛАПАК, про затягування урядом врегулювання проблеми з відшкодуванням ПДВ свідчить зокрема і той факт, що до цього часу не подано до Верховної Ради України проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податку на додану вартість, тоді як згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року уряд мав це зробити до 15 березня ц.р.

Учасники зустрічі також обговорили питання щодо узгодження напрямів діяльності Кабінету міністрів України у сфері приватизації до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації». Як було наголошено на зустрічі, рішенням РНБО від 15 лютого уряду доручено не допускати приватизацію підприємств, що віднесені до стратегічних галузей економіки до затвердження у встановленому порядку програм розвитку таких галузей. До переліку стратегічних галузей економіки віднесено паливно-енергетичний, оборонно-промисловий комплекси, транспортну галузь, житлово-комунальне господарство.

Президент України заявив, що вважає за необхідне невідкладно привести у відповідність із зазначеним рішенням РНБО нормативно-правові акти уряду у сфері приватизації.

Необхідно розробити чіткий графік приватизації, враховуючи готовність окремих підприємств до приватизації та орієнтовний обсяг надходжень, який може забезпечити їх продаж.

«Я не є прихильником хаотичної приватизації. Політика приватизації має відповідати національним інтересам», - наголосив глава держави. До вирішення проблем приватизації необхідно підходити комплексно, підкреслив В.ЮЩЕНКО.