Рятувальникам не вдалося підняти „Нафтогаз-67”: роботи тривають

Продовжуються рятувальні роботи на місці катастрофи українського судна „Нафтогаз-67” в Південно-Китайському морі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, сьогодні у другій половині дня Посол України в Китайській Народній Республіці Сергій КАМИШЕВ на штабному судні гонконгівської рятувальної служби відвідав місце проведення рятувальних робіт

Компетентні китайські урядовці поінформували посла про хід виконання рятувальних робіт. На даний час до 12 водолазів, які продовжують спроби потрапити в середину судна, приєдналися ще 14.

Було здійснено спробу закачати повітря під корпус судна, але вона була невдалою. Підняти судно не вдалося, але вдалося стабілізувати його положення та припинити подальше занурення в мул. Рятувальними службами прийнято рішення залучити до робіт потужніший плавучий кран.

Одночасно консул України в КНР зустрівся з врятованими членами екіпажу. Моряків розміщено в готелі, забезпечено харчуванням, одягом та надано можливість спілкуватися з рідними в Україні. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Посол С.КАМИШЕВ зустрівся також з капітаном судна та третім помічником.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкера “Яохай” (КНР).

На судні “Нафтогаз-67” перебували 25 осіб: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі і були підібрані рятувальниками у відкритому морі.

18 українських моряків у даний час вважаються зниклими безвісти.