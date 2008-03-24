Путін нагородив Володимира Винокура орденом

"За заслуги перед Отечеством" III ступеня

Президент Росії Володимир Путін нагородив Володимира Вінокура орденом "За заслуги перед Отечеством" III ступеня. Президент Росії Володимир Путін нагородив Володимира Вінокура орденом "За заслуги перед Отечеством" III ступеня. Як наголошується в повідомленні прес-служби голови Російської держави, цієї нагороди художній керівник федеральної державної установи культури "Державний театр пародій під керівництвом В.Винокура" удостоєний за великий внесок у розвиток вітчизняного естрадного мистецтва і багаторічну творчу діяльність.

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