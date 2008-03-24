Путін нагородив Володимира Винокура орденом

21:33, 24 березня 2008
Суспільство
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"За заслуги перед Отечеством" III ступеня

Володимир Путін
Президент Росії Володимир Путін нагородив Володимира Вінокура орденом "За заслуги перед Отечеством" III ступеня.

Як наголошується в повідомленні прес-служби голови Російської держави, цієї нагороди художній керівник федеральної державної установи культури "Державний театр пародій під керівництвом В.Винокура" удостоєний за великий внесок у розвиток вітчизняного естрадного мистецтва і багаторічну творчу діяльність.

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