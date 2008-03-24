Представник БЮТ заявляє про підготовку теракту в Харківському метро

Керівник фракції БЮТ в Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН попередив про можливий теракт у Харківському метро і назвав його можливих замовників.

Як передає кореспондент УНІАН, свою заяву про загрозу теракту С.СЬОМОЧКІН оприлюднив сьогодні на прес-конференції у Харкові.

За його словами, останнім часом влада Харкова постійно заявляє про можливість масштабної техногенної катастрофи на станції метро «Барабашове», де розміщений великий торговий центр концерну АВЕК, яким багато років керував народний депутат України від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН – нинішній опонент місцевої влади. Можливість аварії, зазначив С.СЬОМОЧКІН, нещодавно обговорювала міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання якої проводив секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС. Депутат вважає це штучним нагнітанням, яке використовується в політичних цілях з метою дискредитації О.ФЕЛЬМАНА та всього БЮТу. Постійні заяви про можливий теракт і мусування цієї теми в пресі, твердить керівник фракції, є нічим іншим, як формування громадської думки.

С.СЬОМОЧКІН звернув увагу правоохоронних органів на те, що в Харківському метро «буде дійсно вчинена така акція, яка може потрясти абсолютно всіх».

Керівник фракції БЮТ наголосив на серйозності інформації, яку він має, і повідомив, що з іншими депутатами проситиме Генеральну прокуратури, МВС та СБУ створити слідчу групу і розібратися з усіма вибухами, що останніми роками мали місце в Харкові, чи попередженнями про них. Як заявив С.СЬОМЧКІН, можливий теракт у метро може бути пов’язаний з одним із високо посадовців Харківської міськради.

При цьому С.СЬОМОЧКІН при вказав на «тривожний сигнал» про «замінування», що надійшов 13 березня, вночі, коли зазвичай триває інтенсивна оптова торгівля в ТГ «Барабашове» і там перебуває велика маса людей.

«Небезпека виникає лише довкола однієї людини», тому, «якщо що-небудь станеться, то вся відповідальність лежатиме на ньому», - заявив С.СЬОМОЧКІН, вказуючи на секретаря міськради Г.КЕРНЕСА. Депутат повідомив про те, що охорона метрополітену сьогодні послаблена, оскільки за розпорядженням нинішнього начальника метрополітену Сергія МУСЄЄВА на цьому держпідприємстві ліквідована міліція.

За словами С.СЬОМОЧКІНА, фракція БЮТ у Харківській міськраді, зокрема, проситиме прокуратуру поновити кримінальну справу щодо Г.КЕРНЕСА, яка була порушена у 2000 році за фактом протидії працівникам міліції під час обшуку та яка безпідставно, як вважає він, була закрита, але може бути ключем до розгадки багатьох речей.