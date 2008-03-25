Для хворих на туберкульоз створять закриті відділення з примусовим лікуванням

В Україні у туберкульозних диспансерах будуть створювати закриті відділення з примусовим лікуванням хворих на туберкульоз, заявив на прес-конференції міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН за його словами, такі закриті відділення призначатимуться для туберкульозних хворих, які уникають лікування.

“Слід ізолювати людей, які свідомо не хочуть проходити протитуберкульозну терапію. Такі пацієнти загрожують родині та громаді. Про це, до речі, уже давно нас просять і лікарі-фтизіатри, і саме це допоможе перервати епідемічний ланцюг подальшого поширення Україною туберкульозу”, – пояснив В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр зауважив, що нині в Україні склалась “катастрофічна ситуація зі стійкими мультирезистентними формами туберкульозу: ми не маємо чим лікувати таких хворих - ті ліки, які ще вчора були ефективними, сьогодні уже не діють”.

В.КНЯЗЕВИЧ наголосив, що, зазвичай, вилікувати хворого на туберкульоз коштує державі декількох тисяч гривень. “А вартість лікування хворого з мультирезистентною формою туберкульозу сягає 200 тисяч. Тому тут надважливим чинником є профілактика та вчасне виявлення туберкульозу. Інакше ми ніколи не подолаємо епідемію", – заявив міністр.

За інформацією В.КНЯЗЕВИЧА, Україна останнім часом має стабільні показники захворюваності і смертності від туберкульозу, при цьому відсутній також сплеск дитячої захворюваності.

“Серед загальної кількості хворих найбільше чоловіків – 84-86%. Зазвичай, це люди асоціальні. Однак до 1,5% хворих на туберкульоз є заможними людьми. Непокоїть те, що в Україні лишається високий рівень захворюваності серед лікарів-фтизіатрів”, - повідомив міністр.