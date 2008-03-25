На шляху до Євпаторії можна фільми про війну знімати

Заступник прокурора Автономної Республіки Крим Таміла ДРОБИЦЬКА вимагає від кримських управлінь Міністерства з надзвичайних ситуацій і Міністерства внутрішніх справ більш свідомо підійти до пошуку і притягнення до відповідальності підпалювачів лісів і земель півострова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ДРОБИЦЬКА заявила в Сімферополі на міжвідомчій нараді з питань протидії злочинам і правопорушенням у земельній сфері.

«На кожну пожежу, коли горить 200, 300, 500 гектарів землі, стерні, соломи, виїжджають розрахунки: пожежні і міліцейські, - і жодну людину (підпалювача – УНІАН) не встановили, - обурилася заступник прокурора АРК. - Що за зайчики у нас стрибають Кримом, які вже спалили всі посадки і Пів-Криму?».

«Навіщо туди (на пожежі – УНІАН) виїжджати? Якщо б зараз підрахувати, скільки коштує виїзд всіх цих розрахунків, то я не знаю, в чому доцільність таких виїздів і, взагалі, такої роботи», - сказала заступник прокурора автономії, звертаючись до кримських представників МНС і МВС.

Т.ДРОБИЦЬКА як приклад навела територію вздовж дороги із Сімферополя до Євпаторії, де "повністю спаленоі посадки". "Дорога з Сімферополя до Євпаторії - це можна фільми знімати про Другу або Першу світову війну. Повністю спалено посадки", - заявила заступник прокурора Криму.

Вона зажадала, щоб цього року МНС і МВС «більш жорстке» підходили до пошуку підпалювачів «земель і лісу» Криму.