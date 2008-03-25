Чому ціни в Україні зростають?

Ціни в Україні йдуть угору. Це можна помітити, зайшовши до будь-якого супермаркету. І ця тенденція стає виразнішою з кожним днем, відзначає Радіо Свобода

Об’єктивних причин для зростання цін в Україні сьогодні немає, вважає представник Блоку Юлії Тимошенко Анатолій Семинога. А нинішня тенденція до зростання цін, на його думку, пов’язана із намаганням створити на ринку монополію.

«У нас сьогодні нормальних універсамів, гастрономів, які були раніше у кожному кварталі, поменшало, бо їх намагаюся витіснити саме такою глобалізацією, створенням таких величезних магазинів. Намагаються створити певну монополію на ринку. Я вважаю цю політику помилковою політикою місцевої влади. Супермаркети повинні бути, але вони не повинні сьогодні витісняти невеличкі магазини, де можна було б купити хліб, дешеві продукти», – зазначив Анатолій Семинога.

Причиною зростання цін передусім є зовнішні чинники, які почали впливати на ситуацію в Україні ще минулого року, каже колишній міністр економіки, регіонал Анатолій Кінах: «Зростають дуже серйозні інфляційні ризики, як під впливом зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Зовнішні чинники почали впливати ще у другому півріччі минулого року, у першу чергу у зв’язку зі зростанням цін на енергоносії. Дуже серйозна ситуація на світових продовольчих ринках. Це все вплинуло і на внутрішню ситуацію в Україні, яка, на жаль, поглибилася, особливо у поточному році, безпрецедентним масштабом соціального популізму».

Тенденція до подорожчання товарів має низку об’єктивних чинників, зазначає економіст Олександр Рябченко, зокрема, проблема з доларом, до якого прив’язана українська гривня. Однак не останню роль у цьому грає і внутрішньополітична ситуація: «Не може бути такого, щоб політична еліта піклувалася не про державу, а про реалізацію своїх позицій. Політична еліта має домовитися про щось спільне, загальне, яке є непорушним для всіх партій, де б вони не перебували, чи у владі, чи в опозиції. А у нас такої домовленості не існує. Через це, хто б не пішов в опозицію, він весь час «накручує» владу, що вона не може втримати ціни, вона не може забезпечити рівень економічного зростання».

За минулий рік інфляція в Україні склала 17%. У цьогорічному бюджеті Кабінету Міністрів Тимошенко показник інфляції закладений у межах 10%. Втім, багато експертів мають сумніви, що уряд зможе втримати її на такому рівні.