П`яний росіянин посадив літак Франкфурт-Київ у Польщі

Літак Airbus A320 авіакомпанії Lufthansa, який слідував рейсом Франкфурт-Київ, учора зробив екстрену посадку в аеропорту міста Катовіце на півдні Польщі після того, як п`яний російськомовний пасажир оголосив себе терористом, повідомляє Reuters.

Як повідомляє польська радіостанція "Радіо Зет", згодом з`ясувалося, що ця людина - громадянин Росії.

За словами представника місцевої поліції Цезарі ЗАБОРСКІ, якого цитує Лента.ру, пасажир тричі прокричав, що він терорист, після чого командир корабля прийняв рішення про екстрену посадку. Чоловік також вимагав алкоголю і намагався затіяти бійку. Як розповів Ц.ЗАБОРСКІ, пасажир не чинив ніякого опору після того, як співробітники служби безпеки аеропорту піднялися на борт літака, щоб його затримати. При затриманні він відмовився проходити тест на алкоголь. Затриманий буде допитаний, коли протверезішає, відзначив Ц.ЗАБОРСКІ.

Повідомляється також, що в багажі знятого з рейса пасажира ніяких небезпечних предметів не виявлено.

Airbus A320 з 118 пасажирами на борту продовжив свій політ після годинної затримки, викликаної інцидентом. Розслідуванням події займеться прокуратура.