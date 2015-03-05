У Харківській області за рік було скоєно 43 теракти - міліція

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час звіту на засіданні сесії Харківської облради повідомив начальник Головного управління МВС України в Харківській області Анатолій Дмитрієв.

«На жаль, сепаратисти не припиняють спроб розхитати регіон. Від весни минулого року відбулося 43 терористичних акти, з них 7 - вже у поточному році», - сказав Дмитрієв.

За його словами, під час антитерористичної операції в Харкові були затримані особи, які спланували і здійснили теракт 22 лютого цього року біля Палацу спорту.

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«Минулого року також затримали 88 активістів сепаратистського руху, які провокували масові заворушення. Переважна більшість кримінальних проваджень щодо них розслідувана і направлена до суду», - зазначив начальник облуправління міліції.

Дмитрієв додав, що в області функціонує 32 блокпости, на яких несуть службу 320 правоохоронців. За період роботи блокпостів вилучено 500 одиниць озброєння: гранатомети, міномети, кулемети, автомати, карабіни, пістолети, револьвери, а також сотні гранат, десятки тисяч інших боєприпасів, 130 кг тротилу, пластиду та інших вибухових речовин.

Керівник обласного ГУМВС зазначив, що від 22 січня в області запроваджено режим посиленого патрулювання із залученням максимальної кількості особового складу. Це дозволило вдвічі зменшити рівень злочинності у громадських місцях, квартирних крадіжок, розбоїв та інших злочинів.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області Служба безпеки України розслідує 72 кримінальні провадження за фактами терористичних актів, створення терористичних груп, сприяння здійсненню терактів, фінансування тероризму, диверсій і навмисного пошкодження майна шляхом підриву.

Раніше УНІАН також повідомляв, що 22 лютого в Харкові під час маршу єдності стався вибух, внаслідок якого на місці загинули двоє людей - підполковник міліції Вадим Рибальченко і громадський активіст Ігор Толмачов. Були госпіталізовані 9 постраждалих. У лікарні 23 і 24 лютого від отриманих поранень померли 15-річний Данило Дідик та 18-річний Микола Мельничук.