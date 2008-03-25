Україна переходить на літній час

У ніч на неділю, 30 березня, о 3 годині за київським часом на території України перекладом стрілки годинника на одну годину вперед вводиться «літній» час на період до 26 жовтня 2008 року.

Традиційно перехід на «літній» час здійснюється в останню неділю березня.

Практика щорічного переходу на «зимовий» і «літній» час діє сьогодні більш ніж в 100 країнах світу. У ряді країн дата переходу визначається з урахуванням регіональних традицій. Вперше годинникову стрілку перевели у Великобританії в 1908 році. У СРСР перехід на «літній» час перший раз відбувся в 1917 році, а з 1981 року «літній» і «зимовий» час знов почав регулярно діяти.

ForUm