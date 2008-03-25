На Черкащині заарештували голову РДА: хабар $50 тисяч

Під час отримання хабара правоохоронці затримали голову однієї з районних державних адміністрацій Черкаської області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, зловмисник вимагав і отримав від керівника однієї з комерційних структур 50 тисяч доларів США за неперешкоджання у здійсненні діяльності цієї структури.

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно здирника. Зловмисника заарештовано. Правоохоронці встановлюють інші факти отримання ним хабарів.