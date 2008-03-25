Жителів Донецької області просять бути дуже обережними

У Донецькій області у зв`язку з погіршенням погодних умов оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС в області, згідно з повідомленням синоптиків, в Донецьку та області протягом найближчої доби очікуються дощі, пориви вітру посиляться до 15-20 м/с. Вночі 27 березня в регіоні очікується мокрий сніг з дощем, місцями – налипання мокрого снігу.

У зв`язку з погіршенням погодних умов і з метою попередження і своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації ГУ МНС області приводить у готовність сили і засоби на всіх об`єктах життєзабезпечення регіону.

Крім того, МНС звернулося до всіх жителів і гостей області з проханням бути гранично обережними у зв`язку з погіршенням погоди.