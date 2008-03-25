Аналіз слини стане в ряд з аналізом сечі та крові

Дослідники із США склали карту білків слини, повідомляє Reuters. Всього вони визначили 1116 унікальних білків. Робота науковців може допомогти в розробці систем для діагностики захворювань, що не вимагають забору крові у пацієнта.

Для складання карти учені відібрали зразки слини у 23 здорових чоловіків і жінок різної расової приналежності. Для визначення білкового складу слини використовували метод мас-спектрометрії.

Первинний аналіз виявив в слині білки, які відіграють певну роль в розвитку таких захворювань як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, рак грудей, рак молочної залози, діабет.

Один з дослідників, Фред Хейген з Університету при Медичному Центрі Рочестера в Нью-Йорку, розповів, що близько 20 відсотків білків, присутніх в слині, також виявлено серед білків крові. Таким чином, система діагностики захворювань, заснована на аналізі слини, може стати альтернативною традиційним тестам.

Лента.ру