Ще один учасник захоплення Харківської ОДА отримав п'ятирічний термін

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

"Вироком Київського районного суду Олексія Макарова, учасник березневого штурму Харківської обласної державної адміністрації, визнаний винним в активній участі у масових заворушеннях та у хуліганстві (ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 296 КК України)", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше до п'яти років в'язниці був засуджений 46-річний Андрій Чупіна, який визнаний винним у скоєнні злочинів за ст. 294 і ст. 263 Кримінального кодексу. Це масові заворушення та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, 1 березня 2014 року в Харкові учасники мітингу на підтримку міської влади захопили будівлю обласної державної адміністрації, де були забарикадовані активісти Евромайдана.