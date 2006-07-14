Міліціонера поранено в голову з табельного ”Макарова”

У четвер близько першої години дня тяжке поранення в голову отримав працівник Орджонікідзевського райвідділу міліції м. Харкова.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник райвідділу, рядовий С.ІВАНОВ одразу був доставлений у лікарню. На цю годину стан його здоров’я тяжкий.

За словами співрозмовника агентства, подія сталася під час несення служби в приміщенні райвідділу міліції. С.ІВАНОВ вийшов у окреме приміщення, і звідти пролунав постріл. Колеги знайшли його пораненим. Постріл був зроблений з табельної зброї – пістолетом «Макаров».

С.ІВАНОВУ 20 років. На роботі в Орджонікідзевському райвідділі він близько тижня. Розслідуванням справи займається районна прокуратура, повідомив представник міліції.