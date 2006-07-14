Прокуратура перевірила ”добродійні внески” лікарень

Прокуратура Орджонікідзевського району Запоріжжя за результатами перевірки пологового будинку і трьох лікарень, розташованих на території району, зобов`язала лікувальні установи повернути колишнім пацієнтам понад 3,5 тис. грн., зібраних із них як добродійні внески.

Як розповів УНІАН прокурор Орджонікідзевського району Запоріжжя Андрій КУДРЯВЦЕВ, працівники прокуратури взяли в лікувальних закладах списки пацієнтів, які вносили добродійні внески, і зателефонували кожному з них з метою встановити, наскільки добровільно люди віддавали гроші.

"Порушення - стягування добродійних внесків у "добровільно-примусовому порядку" - були виявлені в кожній з перевірених лікувальних установ. Прокуратурою було складено 34 документи прокурорського реагування, що зобов`язують повернути незаконно вилучені кошти. 8 посадовців лікувальних установ притягнуто до дисциплінарної відповідальності", - розповів прокурор.

За його словами, загальна сума коштів, відшкодованих екс-пацієнтам за результатами втручання прокуратури, склала 3,5 тис. грн., які були перераховані громадянам поштовими переказами або передані особисто.

Зважаючи на незначність сум, що стягувалася медиками (сума добродійного внеску одного пацієнта становила близько 200 грн.) кримінальні справи на жодного з працівників медустанов не порушувалися, - пояснив прокурор, зазначивши, що надалі має намір проводити перевірки законності прийому коштів добродійними фондами при лікувальних установах щотижня.