У Дніпропетровській області співробітники ДАІ звільнили заручницю

Як повідомили УНІАН у прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні, 13 березня, екіпаж ДАІ близько 14-ї години зупинив у Новомосковському районі, на 229 км автодороги «Знам’янка-Луганськ-Ізварине», автомобіль «Опель-Омега» за порушення Правил дорожнього руху. За кермом легковика перебував 41-річний мешканець міста Новомосковськ Дніпропетровської області.

У салоні авто, крім водія, перебували ще троє пасажирів. «Наблизившись ближче до авто, інспектор ДАІ несподівано почув, що жінка, яка знаходилася на задньому сидінні, просить про допомогу. Її голова була нахилена до низу, руки були зв’язані, а на голові був чорний поліетиленовий пакет», - зазначили в ДАІ, підкресливши, що правоохоронці звільнили потерпілу, а правопорушників затримали.

Читайте такожПід час вибуху в центрі Херсона загинув заручник: міліція затримала організатора злочинуНа місце події відразу викликали слідчо-оперативну групу. Під час з’ясування обставин 39-річна жінка розповіла правоохоронцям, що близько 9-ї- години ранку, при виході з під’їзду будинку, де вона мешкає, на неї напали невідомі в масках, натягнули їй на голову мішок та зв’язали руки та ноги. Після чого помістили до автомобілю та повезли в невідомому напрямку, поінформували в ДАІ.

Звільнена заручниця, яка мешкає у Дніпропетровську та працює хірургом у лікарні міста Павлоград, нічого не змогла пояснити правоохоронцям відносно мотиву викрадення, додали в прес-службі.

За даними правоохоронців, один із зловмисників, 40-річний фельдшер станції швидкої допомоги, а другий - 25-річний солдат за призовом.

Чоловіків та потерпілу жінку доставлено до Новомосковського міського відділу міліції для встановлення обставин злочину. Попередньо встановлено, що жінка була взята в заручники за борги брата, йдеться в повідомленні.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), що карається обмеженням волі строком до 5 років або позбавленням на той самий строк.