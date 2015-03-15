У Києві біля посольства РФ установили надгробок для Путіна (фотогалерея)

Активісти АвтоМайдану встановили біля російського посольства у Києві "пам'ятну дошку" Володимиру Путіну, який зник невідомо куди і ніде не з'являється з позаминулого четверга.

Про це повідомляється на сторінці АвтоМайдану в Facebook.