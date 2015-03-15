У Києві біля посольства РФ установили надгробок для Путіна (фотогалерея)
13:28, 15 березня 2015Суспільство
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Путін зник: можливо, він серйозно захворів чи навіть помер. А може, просто втік.
Автомайдан "привітав" Путіна / facebook /AvtoMaidan
Активісти АвтоМайдану встановили біля російського посольства у Києві "пам'ятну дошку" Володимиру Путіну, який зник невідомо куди і ніде не з'являється з позаминулого четверга.
Про це повідомляється на сторінці АвтоМайдану в Facebook.
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