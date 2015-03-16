Головний редактор "Нетішинського вісника" померла від перелому потиличної кістки - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, начальник слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області Сергій Кушнір сьогодні на брифінгу для місцевих ЗМІ повідомив, що розглядаються версії: вбивство із необережності, вбивство на грунті корисливих мотивів та вбивство на грунті професійної діяльності.

За його словами, факт загибелі редактора внесений до реєстру досудових розслідувань (стаття 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство).

Він також повідомив, що згідно з результатами судово-медичної експертизи, проведеної учора, смерть Мороз настала від перелому потиличної кістки та набряку головного мозку. Такі травми можуть виникнути при падінні або нанесенні удару сторонніми особами.

Читайте такожУ Нетішині Хмельницької області знайдено мертвою головного редактора місцевої газетиПравоохоронець пояснив, що детальніше обставини вдасться з'ясувати після проведення гістологічного дослідження тіла загиблої.

Наразі слідство вивчає потенційне коло зв'язків вбитої журналістки та проводить службове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, редактора місцевої газети “Нетішнський вісник” Ольгу Мороз було знайдено мертвою у її власній квартирі близько 8 години ранку 15 березня.

У коментарі кореспонденту УНІАН міський голова Нетішина Олександр Супрунюк повідомив, що з квартири загиблої зникли деякі речі.

“Я не чув, щоб пані Мороз хтось серйозно погрожував, аби вбити через наявний компромат. Хоча така версія не відкидається, оскільки матеріали, приміром, по люстрації, могли у неї бути”, - припустив він.