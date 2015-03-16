Президент домовився з міноборони Німеччини про лікування українських військових

Як повідомили в прес-службі президента, Петро Порошенко відвідав військовий госпіталь Бундесверу, де зустрівся з міністром оборони Німеччини.

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«Ми домовилися з пані міністром про регулярні поїздки німецьких лікарів, які визначатимуть тих поранених українських воїнів, які потребують якісної медичної допомоги за кордоном. Наша співпраця в частині передачі медичного обладнання для українських госпіталів також буде ефективно продовжуватись», – відзначив президент.

Першим шпиталем, якому допомагатиме Німеччина, стане лікарня для військовослужбовців у Запоріжжі.

«Ми домовились, що процес передачі обладнання буде розповсюджено і на інші клініки, де професійні українські лікарі матимуть можливість більш якісно та ефективно допомагати українським солдатам», – повідомив глава держави.

В свою чергу міністр оборони відзначила, що в цьому госпіталі також лікуються поранені українські військові та активісти Майдану.

«Ми будемо інтенсифікувати цю співпрацю, будемо передавати обладнання та санітарні матеріали до лікарень в Україні», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, 15 березня німецькі лікарі прибули до України, щоб відібрати на лікування поранених військових. Міністр оборони зазначила, що планується направити обладнання для лікарні міста Запоріжжя. «Ми все робимо на знак поваги до боротьби України за свою незалежність та свободу», – підкреслила вона.

Міністерство оборони Німеччини направить для забезпечення військового шпиталю міста Запоріжжя як гуманітарну допомогу медичне обладнання: один апарат штучного дихання, два медичних монітори відстеження стану поранених, один електрохірургічний прибор, три медичних транспортних засоби, один медичний фармацевтичний холодильник, три ультразвукових небулайзери і автоматичний прибор вимірювання тиску.

Загалом на лікуванні у Німеччини перебували 44 громадянина України, які отримали важкі поранення на Майдані та у зоні АТО. Фінансування витрат, пов’язаних з транспортуванням в обох напрямках, лікуванням та реабілітацією, здійснювалося німецькою стороною.