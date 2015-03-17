Аброськін пообіцяв жителям Костянтинівки, що військова техніка більше не їздитиме по місту

Голова міліції області пообіцяв жителям Костянтинівки, що охорону в місті посилять, а військова техніка містом їздити не буде, також буде вжито заходів для припинення вживання алкоголю у місті військовими, повідомляє Громадське ТВ.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок у Костянтинівці БМД української армії здійснив наїзд на пішоходів, внаслідок чого дівчинка 2008 року народження загинула, а жінка з немовлям, які її супроводжували, госпіталізовані. На місці аварії зібрався стихійний мітинг. Люди були налаштовані агресивно і кидали камінням у військові автомобілі, що проїжджали повз. Військовослужбовців, що потрапили в аварію, відвезли до Краматорська через побоювання самосуду.

Стихійний мітинг, що розпочався на місці загибелі дівчинки, призвів до заворушень у будівлі, де проживають українські військові.

Розслідування ДТП у Костянтинівці взяв під особистий контроль головний військовій прокурор України.