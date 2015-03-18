Із зони АТО евакуювали вже понад 788 тисяч осіб

З тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО евакуйовано вже 788 тис. 532 особи, з них 140 тис. 936 дітей, а також 358 тис. 713 інвалідів і літніх людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра.

Читайте такожСША на РБ ООН звинуватили бойовиків у вбивстві 500 мирних мешканців Дебальцевого

"З кінця січня і до сьогодні прифронтові території Донецької та Луганської областей і населені пункти, що підконтрольні російським терористам, залишили 3 тис. 103 особи. З них 2 тис. 275 дітей, та 361 людина з обмеженими можливостями", - зауважила Бистра.

За її словами, в резерві є 868 об'єктів для розміщення переселенців, що дозволяє розмістити ще 14 тис. 883 особи.