Порошенко привітав Ліну Костенко з 85-річчям
Президент України Петро Порошенко привітав видатну українську поетесу Ліну Костенко з днем народження.
Про це йдеться на сторінці голови держави у Твіттері.
«Довгих Вам творчих літ, Ліно Василівно!», - написав Порошенко.
Читайте такожПорошенко вручив Шевченківські премії (фото)Він зауважив: «Про одну з найскромніших та найвеличніших постатей сучасної України скажу словами, які вона сама вклала в уста гетьмана Хмельницького про Марусю Чурай:
Її пісні – як перло многоцінне,
Як дивен скарб серед земних марнот.
Тим паче зараз, як така розруха.
Тим паче зараз, при такій війні, -
Що помагає не вгашати духа,
Як не співцями створені пісні?!
«І ще, згадуються слова з Берестечка!», - додав Порошенко:
«Є боротьба за долю України,
Все інше – то велике мискоборство».
Довідка. Ліна Костенко - українська поетеса та письменниця, класик української літератури. Народилася 1930 року на Київщині, закінчила педагогічний інститут в Києві та МДУ ім. Ломоносова. Авторка кількох збірок поезій та одного прозового роману. Лауреат Шевченківської премії.