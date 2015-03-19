Порошенко привітав Ліну Костенко з 85-річчям

Про це йдеться на сторінці голови держави у Твіттері.

«Довгих Вам творчих літ, Ліно Василівно!», - написав Порошенко.

Читайте такожПорошенко вручив Шевченківські премії (фото)Він зауважив: «Про одну з найскромніших та найвеличніших постатей сучасної України скажу словами, які вона сама вклала в уста гетьмана Хмельницького про Марусю Чурай:

Її пісні – як перло многоцінне,

Як дивен скарб серед земних марнот.

Тим паче зараз, як така розруха.

Тим паче зараз, при такій війні, -

Що помагає не вгашати духа,

Як не співцями створені пісні?!

«І ще, згадуються слова з Берестечка!», - додав Порошенко:

«Є боротьба за долю України,

Все інше – то велике мискоборство».

Довідка. Ліна Костенко - українська поетеса та письменниця, класик української літератури. Народилася 1930 року на Київщині, закінчила педагогічний інститут в Києві та МДУ ім. Ломоносова. Авторка кількох збірок поезій та одного прозового роману. Лауреат Шевченківської премії.