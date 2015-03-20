У Запорізькій області обстріляли військкомат
12:33, 20 березня 2015Суспільство
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В с. Якимівка Запорізької області в ніч на 20 березня невідомий з автоматичної зброї обстріляв будівлю військкомату.
Невідомий скоїв 7 пострілів з автоматичної зброї по будівлі військкомату / blog-donbassa.com
Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Запорізькій області.
«О 4:38 до Якимівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від чергового місцевого військкомату. Останній заявив, що о 04.30 невідомий скоїв 7 пострілів з автоматичної зброї по будівлі військкомату», - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що постраждалих немає.
Відомості про подію внесено до ЄРДР за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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