У Запорізькій області обстріляли військкомат

Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Запорізькій області.

«О 4:38 до Якимівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від чергового місцевого військкомату. Останній заявив, що о 04.30 невідомий скоїв 7 пострілів з автоматичної зброї по будівлі військкомату», - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що постраждалих немає.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.