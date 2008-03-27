За матеріалами податківців закрили казино в Севастополі

У Севастополі припинена незаконна діяльність казино. Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДПА в місті Севастополі, в ході перевірки співробітниками управління податкової міліції і Державної податкової інспекції в Ленінському районі міста казино, розташованого на території одного з нічних клубів, був встановлений факт незаконного розміщення грального залу. При цьому його власники не змогли надати податківцям відповідні ліцензії, патенти, свідоцтва державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності.

У результаті проведених заходів співробітниками Управління податкової міліції ДПА в місті Севастополі з метою запобігання подальшій незаконній діяльності були вилучені виявлені під час перевірки гральні столи, рулетка, американською покер, “блек-джек”, фішки в кількості 4922 штуки на суму 111 тисяч гривень, а також грошові кошти на суму 20 тис. грн.

Як додали в прес-центрі, в ході перевірки також було виявлено, що організаторами грального залу був одержаний дохід у сумі близько 500 тис. грн. При цьому, як з`ясувалося, з даного незаконно одержаного доходу власники не сплатили до бюджету податки.

Прокуратурою Ленінського району міста на підставі матеріалів перевірки податкової міліції за даним фактом порушено кримінальну справу.