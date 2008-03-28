Що може зробити Нацбанк для цінової стабільності?

Національний банк України ініціював публічну дискусію щодо ролі центрального банку в забезпеченні цінової стабільності.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті НБУ.

НБУ просить експертів подати свої пропозиції з цього питання до 10 квітня.

«З метою проведення публічних дискусій за участю всіх зацікавлених сторін щодо зміцнення ролі НБУ в забезпеченні цінової стабільності, визначенні чинників, які обмежують вплив НБУ на інфляційні процеси, формуванні можливих напрямів реалізації політики, а також шляхів зменшення негативного впливу цих чинників розроблена Зелена книга «Як зміцнити роль НБУ в забезпеченні цінової стабільності?» - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що викладені в проекті документа позиції є дискусійними і не повинні розцінюватися як офіційна позиція Нацбанку.

Зокрема, в проекті документа зазначено, що Україна перебуває в стані політичної напруженості через несхильність політичних сил вести конструктивний діалог, а економіка країни є енерговитратною і залежною від зовнішніх умов.

У документі зазначено, що, попри досі високі темпи економічного зростання, рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет залишається достатньо високим. При цьому бюджет характеризується нерівномірністю розподілу коштів протягом року. Перенесення основного обсягу виплат на кінець року підсилює інфляційний тиск з боку попиту. Додатковими стимулюючими чинниками виступають підвищені соціальні стандарти і фінансування витрат за рахунок зовнішніх запозичень.

У проекті документа зазначається, що порівняно високі темпи інфляції сьогодні набули характеру закономірної тенденції: 2007 рік був четвертим роком поспіль, коли інфляція в Україні перевищила однозначний рівень. При цьому інфляційний тренд знаходиться на підйомі, а інфляційні очікування збільшуються.

Серед іншого, в документі наголошується проблема обмеженого впливу Національного банку України на цінову стабільність з ряду причин. Для її вирішення в проекті пропонується законодавчо регламентувати встановлення стратегічної мети монетарної політики. Також пропонується збільшити термін, на який призначається голова НБУ, з 5 до 7 років і виключити можливості для його звільнення по політичних мотивах, скасувати авансові платежі Нацбанку до держбюджету.