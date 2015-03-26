Порошенко нагородив майже 170 нацгвардійців
З нагоди Дня Національної гвардії України орденами і медалями будуть нагороджені 164 військовослужбовців цього підрозділу МВС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час відвідування Харківської академії Нацгвардії.
“Національна гвардія України дуже добре продемонструвала себе в боях. Я прийняв рішення нагородити 164 бійця Нацгвардії орденами і медалями. Значна частина з них є пораненими. На жаль, нагороджені декілька посмертно, але вони віддали життя за майбутнє України, вільне, демократичне, незалежне, низький уклін їм і повага”, - сказав Порошенко.
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Відвідавши Харківську академію Нацгвардії, президент наголосив, що у нього немає сумнівів в успішному майбутньому гвардійців.
Варто зазначити, що на сайті президента оприлюднено указ про відзначення бійців Нацгвардії державними нагородами.
Як повідомлялося, в березні 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Національної гвардії України як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ.
18 березня 2015 року Порошенко своїм указом встановив День Національної гвардії України, який відзначатиметься щорічно 26 березня.