Порошенко нагородив майже 170 нацгвардійців

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час відвідування Харківської академії Нацгвардії.

“Національна гвардія України дуже добре продемонструвала себе в боях. Я прийняв рішення нагородити 164 бійця Нацгвардії орденами і медалями. Значна частина з них є пораненими. На жаль, нагороджені декілька посмертно, але вони віддали життя за майбутнє України, вільне, демократичне, незалежне, низький уклін їм і повага”, - сказав Порошенко.

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Відвідавши Харківську академію Нацгвардії, президент наголосив, що у нього немає сумнівів в успішному майбутньому гвардійців.

Варто зазначити, що на сайті президента оприлюднено указ про відзначення бійців Нацгвардії державними нагородами.

Як повідомлялося, в березні 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Національної гвардії України як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ.

18 березня 2015 року Порошенко своїм указом встановив День Національної гвардії України, який відзначатиметься щорічно 26 березня.