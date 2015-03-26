За Порошенка-президента готові проголосувати 20% українців, за Яценюка - всього 3% - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведене Київським міжнародним інститутом соціології і представлене на прес-конференції.

За нині діючого президента віддали б свій голос 20% респондентів, за Юлію Тимошенко 6,6%, за Андрія Садового – 6,5%, за Олега Ляшка – 4,4%, за Анатолія Гриценка – 4,1%, за Арсенія Яценюка – 3%, за Дмитра Яроша – 2,8%. Решта, набрали б менше 2%. Загалом, за інших кандидатів, проголосувало б 2,9% респондентів.

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Натомість, 4,6% респондентів відповіли, що викреслили б усіх кандидатів і зіпсували б бюлетень, 14,9 – не брали б участі у голосуванні, 21,9% - не визначились, за кого голосувати.

Опитування було проведено в період з 26 лютого по 11 березня 2015 року.

Методом особисто інтерв'ю було опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах всіх регіонів України, крім Криму.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилось лише на неокупованій території.