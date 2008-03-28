Чоловік, який вижив у катастрофі гелікоптера над Чорним морем, - у реанімації

Лейтенант Євген Челарський – єдиний, хто вцілів із тринадцяти людей на борту військового гелікоптера Мі-8, який упав напередодні у море неподалік від острова Полуденний. Щойно лікарі визнають стан здоров’я врятованого задовільним, йому доведеться свідчити у кримінальній справі, передає ICTV.

Єдиний свідок авіакатастрофи гелікоптера поблизу острова Зміїний залишається в реанімації. Розказати про перебіг подій у повітрі він зможе вже за тиждень, запевняють лікарі. Євген Челарський зазнав численних травм та переохолодження, бо більше години провів у воді. Врятували лейтенанта місцеві рибалки. Потрапити на місце катастрофи змогли лише їхні човни.

Мі-8, завантажений двома тоннами будівельних матеріалів, вилетів з Одеси. Він також мав доправити на заставу острова Зміїний офіцерів. Загалом на борту було чотирнадцять, а не тринадцять людей, як повідомляли спочатку. Ще одного – цивільного електрика – не було у списках. Гелікоптер упав на мілину поблизу острова Полуденний.

Іван Міхайлов, начальник оперативно-координаційного центру Управління МНС в Одеській області: каже, що попередня причина вже відома, але озвучувати її відмовляється до того, як з`явиться повна інформація.

На місці трагедії працює слідча комісія, яку очолює міністр з питань надзвичайних ситуації Володимир Шандра. За фактом катастрофи порушено кримінальну справу. Вся прикордонна авіація призупинила польоти до з’ясування причин загибелі гелікоптера.