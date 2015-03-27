Консульства країн Шенгену почали відкликати візи при скасуванні броні готелю

При цьому візи відкликаються, навіть якщо скасування броні готелю було обґрунтоване, повідомляє "ЄвроПравда".

Як зазначають дипломати, відкликання віз насправді є законною дією, ця можливість передбачена ст. 34 Візового кодексу ЄС, який діє ще з 2010 року.

Однак, якщо досі у консулів було таке право, то тепер з'явилася практика.

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Зокрема, стало відомо про два випадки відкликання віз консульствами Німеччини і Словаччини.

У той же час представники консульств радять туристам, які вирішили відмінити бронювання готелю, написати e-mail в посольство, вказавши дані паспорта, номер візи та інформацію про зміни. Таким чином, за їх словами, туристи зможуть уберегти себе від відкликання вже виданої візи.

Крім того, за словами дипломатів, не варто відразу ж скасовувати бронь, отримавши візу. Для консулів це - вірна ознака обману.