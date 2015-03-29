В Одесі затримали підозрюваного у подвійному вбивстві

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, протягом доби правоохоронці встановили особу та затримали підозрюваного у скоєнні вбивства директора і охоронця готелю «Пасаж».

У вбивстві викрито 45-річного одесита, раніше судимого за тяжкі злочини, серед яких - вбивство. Відомо, що він 13 років провів у місцях позбавлення волі.

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За фактом вбивства порушено кримінальне виробництво за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі в готелі зарізали двох чоловіків.