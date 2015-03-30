Вбивця офіцера СБУ заарештований на 2 місяці - Лубківський

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, пише Українська правда.

За словами Лубківського відповідне рішення було ухвалено судом у суботу, 28 березня.

"Зараз здійснюються слідчо-процесуальні дії, після чого справа перейде до суду. І власне суд розставить усі крапки над "і", яку роль у цій історії - відігравав кожен з її учасників", - зазначив радник СБУ.

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При цьому Лубківський підкреслив, що "у цій історії немає жодної політики, це чистий кримінал".

"Ми наполягаємо на тому, щоб сам суд та його перебіг був відкритим для громадськості і люди могли бачити - і свідчення, і учасників цього процесу", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, офіцер СБУ Мандзик був убитий 21 березня в Волновасі. За підозрою у вбивстві було затримано 11 осіб.