СБУ затримала голів управлінь охорони водних ресурсів Запорізької та Донецької областей
09:11, 30 березня 2015Суспільство
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СБУ затримала двох керівників управлінь охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання риболовної діяльності Запорізької та Донецької областей.
Чиновникам загрожує до 10 років в'язниці / УНІАН
Як повідомили в СБУ, чиновників затримано при отриманні хабара в 100 тис. грн.
Зловмисники розробили міжрегіональну злочинну схему та отримували хабарі від підприємців за надання в користування водних об'єктів і подальше невтручання в їх діяльність по рибному промислу.
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28 березня ц.р. співробітники СБУ затримали обох корупціонерів «на гарячому» - в момент поділу тільки що отримані від місцевого бізнесмена 100 тисяч гривень.
В рамках ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні процесуальні дії. Чиновникам загрожує від п'яти до 10 років в'язниці.
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