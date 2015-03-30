СБУ затримала голів управлінь охорони водних ресурсів Запорізької та Донецької областей

Як повідомили в СБУ, чиновників затримано при отриманні хабара в 100 тис. грн.

Зловмисники розробили міжрегіональну злочинну схему та отримували хабарі від підприємців за надання в користування водних об'єктів і подальше невтручання в їх діяльність по рибному промислу.

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28 березня ц.р. співробітники СБУ затримали обох корупціонерів «на гарячому» - в момент поділу тільки що отримані від місцевого бізнесмена 100 тисяч гривень.

В рамках ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні процесуальні дії. Чиновникам загрожує від п'яти до 10 років в'язниці.