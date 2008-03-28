Застрелився солдат, який 2 дні тому втік зі зброєю з військової частини

Солдат Іван Романюк, який два дні тому залишив зі зброєю місце несення вартової служби, наклав на себе руки.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, за даними попереднього розслідування, у ніч з 27 на 28 березня військовослужбовцем окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ було виявлено факт проникнення невідомої особи до приміщення солдатської чайної.

На місце одразу ж було викликано начальника штабу частини, чергового частини з двома патрульними, вартових внутрішньої варти та працівницю солдатської чайної. Силами військовослужбовців частини приміщення солдатської чайної було заблоковано.

Під час перевірки солдатської чайної на наявність сторонніх осіб у холодильній шафі підсобного приміщення пролунала коротка автоматна черга з трьох пострілів. Військовослужбовці, які перевіряли солдатську чайну, одразу ж залишили приміщення, але продовжували її блокування до прибуття спецпідрозділу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

На місце події також негайно прибули представники МВС України, СБУ, військової прокуратури Луцького гарнізону, Державної прикордонної служби України.

Протягом години ніяких дій з боку невідомої особи не спостерігалося.

Здійснивши оцінку ситуації та можливих загроз, представники спецпідрозділів МВС України та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України проникли у приміщення солдатської чайної та у підсобному приміщені виявили тіло військовослужбовця строкової служби окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України солдата І.Романюка.

Зараз на місці події працюють слідчі бригади Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, МВС та військової прокуратури.

Також на місці події працює оперативна група на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-полковником Миколою ЦИЦЮРСЬКИМ.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня у Волинській області під час несення вартової служби залишив зі зброєю місце несення служби військовослужбовець строкової служби окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ солдат Іван Романюк.

Самовільне залишення поста військовослужбовцем було виявлено начальником варти. На місці несення служби солдат Іван Р. залишив каску, бронежилет та штик-багнет і через пошкоджену ним огорожу поста зник з автоматом Калашникова.

Начальник Володимир-Волинського гарнізон оголосив проведення операції “Кільце”, були оповіщені місцеві органи МВС, СБУ та Державної прикордонної служби.

За даними попереднього розслідування, можливою причиною самовільного залишення поста солдатом могли стати негаразди у стосунках з дівчиною, оскільки до звільнення у запас йому залишалося прослужити близько трьох-чотирьох тижнів.