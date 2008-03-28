В одному з київських готелів накрили нелегальне казино

Співробітники управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у м. Києві виявили нелегальний гральний заклад у столичному готелі «Братислава».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДПА у м. Києві, один з топ-менеджерів казино відмовився надати правоохоронцям дозвільні документи, посилаючись на їх відсутність. На запитання, хто власники закладу, менеджер заявив, що вони йому не відомі. Також він сказав, що лише заробляє тут гроші, а документами займаються інші люди, котрих він не знає.

Під час перевірки закладу було встановлено, що в казино також продавали цигарки і лікеро-горілчані вироби без ліцензій на їх реалізацію.

Податківцями було вилучено чотири комплекси для гри в карти, гральний комплекс «Американська рулетка», на які не були надані жодні документи, алкогольні та тютюнові вироби. Загальна орієнтовна вартість вилученого становить понад 1,3 млн. грн.

Зараз правоохоронці встановлюють власника грального закладу.