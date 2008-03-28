Власник «Нафтогазу-67» виділить сім`ям загиблих моряків по 100 тис. грн.

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, Крим) - власник транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67», яке затонуло в Гонконзькій протоці, виділить сім`ям загиблих і зниклих безвісти моряків по 100 тис. грн. як одноразову допомогу.

Про це говориться в повідомленні компанії, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» прийняло рішення про виділення кожній сім`ї загиблих і зниклих безвісти при краху буксира «Нафтогаз-67» моряків по 100 тис. гривень як одноразову допомогу», - повідомляє прес-служба «Чорноморнафтогазу».

Крім того, всі сім`ї постраждалих одержать матеріальну допомогу від держави і відповідні страхові виплати.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна) і балкера «Яохай» (КНР).

На судні «Нафтогаз-67» було 25 чоловік: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажа – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі. Вони врятовані.

Станом на 28 березня знайдено тіла трьох моряків. Доля 15 членів екіпажа судна «Нафтогаз-67» залишається невідомою. Пошуки тривають.