22 українські банки, що претендують на підвищення міжнародного рейтингу (список)

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service помістило на перегляд, з можливим підвищенням, рейтинги 22 українських банків. Про це йдеться в повідомленні Moody`s.

У список, для можливого підвищення, включено ті банки, які мають рейтинг з депозитів в іноземній валюті на рівні В2: ЗАТ «Альфа-банк» (Україна), Банк «Фінанси і кредит», Банк "Надра", «Банк НРБ», «Каліон Банк Україна», «Перший український міжнародний банк», Банк «Форум», «Індекс-банк», «ІНГ Банк Україна», Кредитпромбанк, «ОТП Банк Україна», Банк «Південний», «Правекс-банк», КБ «ПриватБанк», Промінвестбанк, «Райффайзен Банк Аваль», Ощадбанк, «Сведбанк Інвест», ВАТ «Сведбанк», Укрексімбанк, Укрсиббанк, Укрсоцбанк.

Також поміщені на перегляд, для можливого оновлення, рейтинги за довгостроковими зобов`язаннями в іноземній валюті стосовно кредитних нот участі (єврооблігацій) таких банків: Банку "Форум" (рейтинг Ва3), Укрексімбанку (Ва2), Приватбанку (Ва3), Укрсиббанку (Ba2), Ощадбанку (Ва2), Укрсоцбанку (Ва2).

Як повідомляє Moody`s, дані дії здійснено у зв`язку з можливим переглядом у бік підвищення суверенних рейтингів України.